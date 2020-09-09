رياضة | اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من موقعة سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من موقعة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، ضم حسام أشرف لاعب الفريق لقائمة مباراة سموحة رغم إصابته.

وكان حسام أشرف تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ما أبعده عن مباراة طلائع الجيش الماضية.

Advertisements

ويخضع لاعب الزمالك الشاب لاختبار طبي مساء اليوم داخل معسكر الفريق ببرج العرب يتحدد على إثره إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة سموحة من عدمها.

ويلتقي الزمالك غدًا الخميس نظيره سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد انتصر على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية من المسابقة المصرية.