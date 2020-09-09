رياضة | سرس الليان يواجه كفر الباجور وديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سرس الليان يواجه كفر الباجور وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، مواجهة ودية، غدا الخميس، في الرابعة عصرا، مع فريق مركز شباب كفر الباجور، استعدادا لعودة مباريات دوري القسم الثالث.

وعاد مؤخرا الفريق السرساوي، للمران الجماعي، عقب فترة غياب، بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر سرس الليان قمة المجموعة العاشرة، قبل ثلاث مواجهات على ختام الدور الثاني، وإقترب بشدة من حجز بطاقة الصعود للقسم الثاني.