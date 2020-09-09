رياضة | اكتساح أبيض وعقدة فرنسية في تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اكتساح أبيض وعقدة فرنسية في تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد "برج العرب" المواجهة النارية بين فريقي الزمالك وسموحة، مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة (15 انتصارًا – 6 تعادلات – 4 هزائم) وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء الأهلي بالدور الأول، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة (6 انتصارات – 14 تعادلا – 5 هزائم).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة قبل لقاء الخميس:-

- واجه الزمالك نظيره سموحة في 18 مباراة بمختلف البطولات، فاز الفارس الأبيض في 8 مباريات، مقابل 3 إنتصارات للفريق السكندري وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات (4 إيجابي – 3 سلبي).

- سجل لاعبو الزمالك 18 هدفًا في شباك فريق سموحة، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

- أول مواجهة جمعت الزمالك مع سموحة كانت في 17 سبتمبر 2010 في لقاء الجولة السادسة بالدوري الممتاز موسم 2010 – 2011، وفاز الفريق الأبيض 3 – 1.

- حسين ياسر المحمدي وشيكابالا وحسام حسن وباسم مرسي لاعبو الأبيض، يتقاسمون لقب "هداف" مواجهات الزمالك وسموحة وسجل كل منهما هدفين في المباريات السابقة بين الفريقين.

- تقابل الزمالك مع سموحة في 15 مباراة بالدوري الممتاز، فاز الزمالك في 7 مباريات، مقابل 3 انتصارات لفريق سموحة، وحسم التعادل 5 مباريات بينهما.

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- أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان بنتيجة 3-0، حيث فاز الزمالك بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الثاني بالدوري موسم (2010-2011)، بينما فاز الفريق السكندري بنفس النتيجة في لقاء الدور الأول للموسم الحالي (2017-2018).

- خرج الزمالك بشباك نظيفة في 10 مباريات ضد سموحة، مقابل 5 مباريات للفريق السكندري.

- أكبر سلسلة "لاهزيمة" في مواجهات الزمالك وسموحة، كانت من نصيب الفريق الأبيض حيث حافظ على سجله خال من الهزائم أمام الفريق السكندري في 7 مباريات خلال الفترة من 2014 وحتي 2016.

- لم يفز فريق سموحة في أي مباراة ضد الزمالك منذ فوزه بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز موسم 2017 – 2018، بتاريخ 20 أكتوبر 2017 أي منذ 3 سنوات تقريبا.

- حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الزمالك وسموحة، الأولي كانت في نصف نهائي كأس مصر 2015 وفاز الأبيض 4-3، والثانية كانت في نهائي الكأس 2018 وفاز أبناء ميت عقبة ايضًا 5-4.

- 7 مواجهات جمعت الزمالك وسموحة في الدور الثاني للدوري الممتاز قبل لقاء الخميس، فاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

- جمعت الزمالك وسموحة 3 مباريات سابقة في شهر "سبتمبر" فاز الفريق الأبيض في مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يخسر أبناء ميت عقبة أمام الفريق السكندري خلال هذا الشهر.

- تقابل الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك في 4 مواجهات سابقة مع سموحة (مباراتين مع مازيمبي – مباراة مع وادي دجلة – مباراة مع الزمالك)، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما ولم يخسر أي مباراة ليصبح بمثابة عقدة للفريق السكندري.

- آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الدور الأول بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.