رياضة | يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي يوفينتوس الإيطالي بكل قوته للتعاقد مع مهاجمه السابق ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاءت تلك الرغبة لتدعيم خط الهجوم ليرافق كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة.

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يشار إلى أن أندريا بيرلو، المدرب الجديد لليوفي، أوضح في وقت سابق أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حساباته في الموسم الجديد، لذا يبحث النادي عن تعويضه بصفقة جديدة.

وأبدى موراتا موافقته على العودة إلى صفوف السيدة العجوز، ولكن إدارة أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني يرفضان رحيله.

من جهته يعمل يوفنتوس على إغراء أتلتيكو مدريد عن طريق إقحام الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا في الصفقة، ولكن الأخير لم يصبح ضمن أولويات إدارة الفريق الإسباني على الرغم من طلبه سابقا.