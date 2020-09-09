رياضة | حضور 20 فرد لنهائي دوري السلة بين الاتحاد والاهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حضور 20 فرد لنهائي دوري السلة بين الاتحاد والاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل اتحاد كره السله، خطابا رسميا، لكل من ناديي، الاتحاد السكندري، والاهلي يفيد بحضور 20 فرد من كل فريق، للتواجد في صالة 6 اكتوبر للشباب والرياضة، التي ستحتضن نهائي دوري السلة.

وتعتبر المباراه هامة لكلا للفريقين ،وهي المباراه الرابعه من ضمن خمس مباريات بنظام 5ofbest.

وسبق للفريق السكندري الفوز على الأهلي في مبارتين، وتغلب الاهلي في المواجهة الثالثة، قبل جولة الحسم.

وكان نتائج المباريات السابقه، قد أسفرت عن فوز الاتحاد السكندري في مبارتين، وفوز الاهلي مباراة ،لذلك تعتبر مباراه الغد، هامه، ففي حاله فوز الاتحاد، سيحسم، اللقب لصالحه، بينما في حالة فوز الاهل سوق يؤجل إعلان بطل للدوري للمباراة الاخيرة .



وستنطلق المواجهة المرتقبة في الثامنة والنصف من مساء الخميس، بصالة 6 أكتوبر