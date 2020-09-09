رياضة | نجم باريس سان جيرمان مطلوب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان مطلوب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ليدز يونايتد الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الألماني جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة RMC Sport الفرنسية بأن ليدز يونايتد سيحاول التعاقد مع دراكسلر في الصيف الحالي من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه إستعداداً للموسم الجديد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار دراكسلر البالغ من العمر 26 عامًا مع النادي الفرنسب، حيث أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2021 كما أن المدير الفني لمنتخب ألمانيا نصحه بالرحيل.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن باير ليفركوزن الألماني أعرب عن رغبته بالتعاقد مع جوليان دراكسلر في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك من أجل تعويض رحيل كاي هافيرتز إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.