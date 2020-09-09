رياضة | تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي في 5 مواسم مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي في 5 مواسم مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 5 مواسم.

ويعد رمضان صبحي هو ثاني صفقات بيراميدز الصيفية، بعد الإعلان في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.

وكلفت الصفقة كلفت خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات.

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ومن المقرر أن يحصل رمضان صبحي على 40 مليون جنيه في الموسم، أي 200 مليون جنيه في 5 سنوات.

وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد إعلان الأخير عن رغبته في اللعب لصفوف بيراميدز.

وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بالموسم الحالي، بسبب الإصابة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.