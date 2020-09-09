رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، حقيقة مفاوضات الأهلي مع النجم الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي لضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" حمدو الهوني قام بتجديد عقده مع الترجي، وحال رغبة أي نادٍ في شراء عقده، سيتم التفاوض رسميا مع ناديه".

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واضاف:" الهوني لاعب رائع وواعد للغاية وخطف أنظار الجميع، ويلعب دوليا، مع منتخب ليبيا".

وواصل:" بيراميدز أيضا تفاوض مع الهوني، ولكن اللاعب فضل التجديد مع نادي الترجي التونسي، حيث سيحصل على مليون و 300 ألف دولار سنويا، وهذه معلومة مؤكدة بنسبة 99%، وبالتالي الأهلي والزمالك لن يستطيعوا التفاوض مع اللاعب".