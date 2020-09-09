رياضة | الكشف عن وجهة النني المقبلة حال مغادرة أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن وجهة النني المقبلة حال مغادرة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال مستقبل النجم المصري محمد النني غامضا مع أرسنال الإنجليزي، رغم تألقه بقميصه في مباراة الدرع الخيرية، وتتويجه معه بالبطولة على حساب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول.

وذكر موقع Haber7 التركي، أن نادي جالاتاسراي التركي يضع اسم محمد النني كـ«الخطة ب» في حال فشله في ضم هدفه الأساسي في سوق الانتقالات الصيفية لاعب سيلتا فيجو الإسباني أوكاي يوكوشلو.

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وتابع التقرير التركي، أن النني رغم مشاركته أساسيًا في مباراة الدرع الخيرية، إلا أنه سيغادر على الأغلب النادي الإنجليزي، فيما يتوقع أن يفضل الانتقال إلى تركيا عن الرحيل إلى إيطاليا للعب في سامبدوريا المهتم بخدماته.

ولفت التقرير إلى أن «النني» لن يكون له مكانًا في أرسنال الذي يسعى لتعزيز وسط ميدانه بالثنائي حسام عوار من ليون وتوماس بارتي من أتلتيكو مدريد، لذا فإن جالاتاسراي يربط تواصله مع الجانرز برد «يوكوشلو» على عرضه.