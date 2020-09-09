رياضة | ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأمر كومان بسرعة التفاوض مع مواطنه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، بالإضافة إلى إقتراب رحيل آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة " سبورت " أن ليفربول قد طلب الحصول على 17 مليون يورو من أجل السماح لللاعب الهولندي بالذهاب إلى الكامب نو خلال الصيف الحالي.

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وأشارت الصحيفة أن فينادلوم قد عاد إلى إنجلترا بعد الفترة الدولية رفقة الطواحين، ومن المنتظر أن يضغط على إدارة ليفربول للرحيل إلى برشلونة.

ومن جهته يعد المبلغ المطلوب من إدارة الريدز مبالغ فية لدي برشلونة خاصة في ظل الموقف التعاقدي للاعب في أنفيلد.

يذكر أن فينالدوم قد حقق لقب بطولة الدوري الانجليزي رفقة ليفربول، بعد أن حقق من النادي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.