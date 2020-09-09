الامارات | 22 لاعباً في قائمة فريق الشارقة بدوري أبطال آسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة فريق الشارقة بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد نادي الشارقة قائمة رسمية ضمت 22 لاعبا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية، إذ يلعب الشارقة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق التعاون السعودي وبيروزي الإيراني والدحيل، وسيواجه الدحيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في حين سيلتقي في الجولتين الخامسة والسادسة التعاون وبيروزي.
وضمت القائمة حراس المرمى عادل الحوسني ودرويش محمد ومايد محسن مصبح إلى حانب اللاعبين شاهين عبد الرحمن وخالد الظنحاني وعلي الظنحاني وخالد باوزير وعبد العزيز الكعبي وعبد الرحمن جمعة ربيع وسيف راشد وسالم صالح وحمود حويج وعبد الله غانم وسالم سلطان وحمد جاسم وماجد سرور ومحمد عبد الباسط ومحمد خلفان فضلا عن الأجانب الأربعة إيغوركورنادو وشوكوروف وكايو لوكاس وويلتون سوايرز الذي يعد آخر لاعب يتم قيده في القائمة بعد إنتقاله للشارقة قادما من نادي الوصل.
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