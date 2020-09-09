بعثة اليد تصل الغردقة وسط استقبال حافل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد منذ قليل إلى الغردقة لخوض ثالث المعسكرات استعدادًا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021.
وحظى المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الباتروس أكوا فيستا فور الوصول، حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الاستعداد.
ونقل اتحاد اليد برئاسة هشام نصر معسكر المنتخب من الإسماعيلية إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة بعد نجاح المعسكر الأول بمدينة البحر الأحمر.
ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس آكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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