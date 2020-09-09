سموحة يحفز لاعبيه بالمكافآت لتحقيق الفوز على الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، مكافأة خاصة للاعبي الفريق، في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك.

ويلتقي سموحة مع الزمالك، الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، في المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري.

وعقد فرج عامر، رئيس النادي، جلسة مع المدير الفني الجديد، وطالبه بضرورة تحقيق الفوز، والاستمرار نحو سعي الفريق، للتواجد ضمن فرق المربع الذهبي، ومحاولة المشاركة في إحدى البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وتعهد «سامي» لرئيس النادي، بأنه سيبذل قصارى جهده، من أجل تحقيق طموحات الفريق في التواجد ضمن فرق المقدمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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