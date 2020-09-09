شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال المساحات والهجمات المرتدة خطة أحمد سامي للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها أمام الزمالك.
ويلتقي سموحة مع الزمالك، الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري، والتي ستجرى على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وطالب «سامي» لاعبيه بمحاولة استغلال المساحات في خط دفاع الزمالك بسبب الاندفاع الهجومي في بداية المباراة، ومحاولة هز شباك الزمالك مبكراً عند طريق الهجمات المرتدة، لإرباك حساباتهم، ومحاولة فرض أسلوب لعبهم على المباراة.
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