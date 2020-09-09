شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتي» تحسم قرار مشاركتها في «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت آشلى بارتى، حاملة اللقب، عن عدم مشاركتها فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، التى تنطلق فى وقت لاحق هذا الشهر بسبب مخاوف صحية وعدم الاستعداد بشكل جيد.

ولم تشارك بارتى فى أى بطولة منذ فبراير، كما انسحبت من بطولة أمريكا المفتوحة الجارية حاليا بسبب مخاوف صحية تتعلق بجائحة كوفيد-19.

وقالت اللاعبة الأسترالية، التى هزمت ماركيتا فوندروسوفا فى نهائى رولان جاروس 2019 لتحرز لقبها الأول فى البطولات الكبرى، إنها لن تشارك فى أى بطولة فى أوروبا هذا العام.

وأضافت بارتى (24 عاما) عبر حسابها على «إنستجرام»: «فرنسا المفتوحة العام الماضى كانت البطولة الأروع فى مسيرتى ولذلك هذا ليس قرارا اتخذته بسهولة».

وتابعت «هناك سببان وراء قرارى. الأول هو المخاطر الصحية التى ما زالت موجودة فى ظل تفشى كوفيد-19. السبب الثانى هو استعداداتى التى لم تكن مثالية بسبب عدم قدرة مدربى على المران معى نتيجة إغلاق حدود الولايات فى أستراليا».

وتعيش بارتى فى كوينزلاند التى نجحت نسبيا فى احتواء فيروس كورونا المستجد وأغلقت حدودها أمام الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان فى الجنوب الشرقى والتى شهدت حالات إصابة أكبر.

ويسعى الاتحاد الأسترالى للتنس إلى تنظيم المزيد من البطولات للاعبين فى البلاد اعتبارا من ديسمبر، بالإضافة لبطولاته التقليدية، للسماح للاعبين بالاستعداد للمشاركة فى بطولة أستراليا المفتوحة فى يناير.

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وقالت بارتى «أتطلع لفترة إعداد طويلة فى أشهر الصيف بأستراليا. كان عاما صعبا على الجميع ورغم شعورى بخيبة أمل على صعيد التنس، فإن الأولوية دائما هى صحة وسلامة أسرتى وفريقى».

وكانت بطولة فرنسا المفتوحة تقام فى المعتاد فى مايو لكن تأجلت إلى 27 سبتمبر 11 أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19.