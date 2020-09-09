شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يحذر اللاعبين من تكرار أخطاء لقاء أسوان أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، على عقد جلسة مع لاعبيه لمشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس.
ويلتقي سموحة مع الزمالك الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري، والتي ستجرى على أرض ملعب برج العرب.
وعكف أحمد سامي خلال الأيام المنقضية على علاج الأخطاء الدفاعية التي ارتكبت في مباراة أسوان، والتي تسببت في اهتزاز شباك فريقه ثلاث مرات، مما أدى لتفريط الفريق في فرصة تحقيق الفوز.
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