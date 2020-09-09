شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «يويفا»: «السوبر» اختبار لعودة الجماهير من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، أن مواجهة كأس السوبر القارى التي ستقام يوم 24 من الشهر الجاري في بودابست بين بايرن ميونخ وإشبيلية، بحضور عدد محدود من المشجعين، ستكون بمثابة اختبار لإمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب.

وقال تشيفرين خلال مداخلته أمام الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية «ليس كل شىء أصبح طبيعيا، لكن قريبا سيكون هكذا. قبل ستة أشهر توقف كل شىء، لكننا الآن هنا، علينا أن نكون متفائلين، كرة القدم قوية، وكأس السوبر سيكون اختبارا سيفيدنا للتعلم بشأن ما ينبغى علينا فعله». وسيستضيف ملعب بوشكاش آرينا في بودابست مواجهة السوبر الأوروبى بين بطل التشامبيونزليج، بايرن ميونخ، وبطل اليوروبا ليج، إشبيلية، بسعة جماهيرية منخفضة تصل إلى 30% من المقاعد، كإجراء اختبارى لعودة المشجعين إلى الملاعب في ظل الأوضاع الحالية من وباء كوفيد-19. وأعرب تشيفرين خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن «فخره» لإكمال المنافسات الأوروبية للأندية واستئناف بطولة دورى الأمم للمنتخبات، وهو الأمر الذي عمل عليه اليويفا بحسبه منذ بداية الأزمة.

وتابع «اكتشفنا قيم الوحدة والتضامن، الوضع الصعب يمنحنى حافزا إضافيا، يجب أن نكون متفائلين، إذا كنا متحدين فستخرج كرة القدم رابحة«