شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقترب من الانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي من الانضمام إلى صفوف الأهلي. وذكر مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء عرضت 10 ملايين جنيه لضم محمد إبراهيم، إلا أن مصر المقاصة طلب الحصول على 20 مليون جنيه. وأكد المصدر أن «إبراهيم» وقع على استمارة رغبة الانضمام للأهلي، ويتبقى الآن الاتفاق بين إدارة الناديين، حيث يرغب الأهلي في دفع 10 ملايين فقط كمقابل مادي، مع إمكانية انتقال لاعب أو اثنين إلى المقاصة لإتمام الصفقة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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