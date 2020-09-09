شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو أول الراحلين عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا، أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر أن جيرالدو ووكيله يحاولان الرحيل عن الأهلي مجانًا، مشيرًا إلى أن إدارة النادي عرضت على الصفاقسي التونسي ضم اللاعب، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق.
وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة الحمراء تبحث عن عرض جيد لرحيل اللاعب، حتى يتم الاستفادة من المقابل الماضي بشكل جيد.
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