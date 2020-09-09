شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لسموحة أمام الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيل اللذين سيخوض بهما مواجهة الزمالك.
ويلتقي سموحة مع الزمالك، الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري، على أرض ملعب برج العرب.
ويُنتظر أن يخوض سموحة المباراة بتشكيل يضم كل من عمر صلاح، أحمد أبوالفتوح، محمد كوفي، أحمد جمال، شريف رضا، كريم يحيي، أحمد حمص، إيدي أمومو، دريك ديسامبمبي، صلاح محسن، ناصر ماهر.
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