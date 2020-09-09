شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحرم رمضان صبحي وشريف إكرامي من مكافأة لقب الدوري حال حسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر حرمان رمضان صبحي، المنضم حديثًا لبيراميدز، والحارس شريف إكرامي، من مكافأة لقب الدوري، والذي يسعى النادي لحصده ويتصدره حاليًا.

وذكر المصدر إن إدارة الأهلي ترى أنه ليس من حق رمضان صبحي أو شريف إكرامي المطالبة بأي حقوق، خاصة بعد نهاية تعاقدهم مع النادي وحالة الجدل التي أثاروها مؤخرًا.

وفي سياق متصل، أعطى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تعليماته للجهاز الفني والإداري بغلق ملف رمضان صبحي، وكذلك الحارس شريف إكرامي، من أجل التركيز في المنافسة على لقب الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.