شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر التأكد من قيمة تعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز للمطالبة بحقوقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وصول العقود الرسمية الخاصة بتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، من أجل المطالبة بحقوقه فيما يخص الرعاية والتضامن.

ووفقًا لمصدر بالأهلي، فإن إدارة القلعة الحمراء غير مقتنعة بما تم الإعلان عنه فيما يخص حصول بيراميدز على خدمات رمضان صبحي مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني، وأن المبلغ يتخطى الـ4 ملايين.

وفي سياق متصل، أعطى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تعليماته للجهاز الفني والإداري بغلق ملف رمضان صبحي، وكذلك الحارس شريف إكرامي، من أجل التركيز في المنافسة على لقب الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.