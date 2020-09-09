توقف مفاوضات إنتقال سواريز إلى يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أشارت تقارير صحفية إلى أن صفقة إنتقال نجم ​برشلونة​، ​لويس سواريز​ إلى ​يوفنتوس​ توقفت بعد أن كان اللاعب قريب جداً من الإنتقال إلى النادي الايطالي.



وذكرت صحيفة "سبورت " الإسبانية، أن سواريز لا يزال يفكر في عرض البيانكونيرو ولم يمنح موافقته حتى الساعة إذ يريد تقييم جميع التفاصيل قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأضافت أن الاوروغوياني لديه شكوك حول الانتقال إلى تورينو، في وقت يملك عروض أخرى أبرزها من أتلتيكو مدريد، وعليه يرفض التسرع ويريد اتخاذ قرار مدروس، كونه يدرك أن الخطوة ستكون الأخيرة في مسيرته.