تونالي يجتاز الكشف الطبي تمهيداً للانضمام الى ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

اقترب نجم فريق ​بريشيا​ الشاب ساندرو ​تونالي​ من الانضمام الى صفوف ​ميلان​ خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن تونالي قد اجتاز الكشف الطبي في ميلان، وسيوقع على عقد انتقاله للروسونيري خلال الساعات المقبلة.

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وصرح تونالي بعد اجتياز الكشف الطبي:" أنا سعيد جدًا. تحياتي لجماهير ميلان".

ومن المنتظر أن يوقع تونالي على عقد مدته 5 أعوام، مقابل راتب سنوي يصل إلى مليوني يورو.

وكانت تقارير إيطالية قد اشارت الى أن تونالي سينضم لميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء نظير 15 مليونًا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 ملايين يورو.