- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونالي يجتاز الكشف الطبي تمهيداً للانضمام الى ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
اقترب نجم فريق بريشيا الشاب ساندرو تونالي من الانضمام الى صفوف ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن تونالي قد اجتاز الكشف الطبي في ميلان، وسيوقع على عقد انتقاله للروسونيري خلال الساعات المقبلة.
وصرح تونالي بعد اجتياز الكشف الطبي:" أنا سعيد جدًا. تحياتي لجماهير ميلان".
ومن المنتظر أن يوقع تونالي على عقد مدته 5 أعوام، مقابل راتب سنوي يصل إلى مليوني يورو.
وكانت تقارير إيطالية قد اشارت الى أن تونالي سينضم لميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء نظير 15 مليونًا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 ملايين يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر تونالي يجتاز الكشف الطبي تمهيداً للانضمام الى ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.