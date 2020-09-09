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برشلونة يستعيد ميسي وكوتينيو في التدريبات الجماعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

عاد الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ للإلتحاق بالتدريبات الجماعية لنادي ​برشلونة​ بعد أن عاود التدريبات الفردية الاثنين بعدما حسم قراره بالبقاء حتى نهاية عقده في 2021.

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وذكر النادي الكتالوني في بيان "صباح هذا الأربعاء، عاد ميسي، كوتينيو، بوسكيتس، فرنكي دي يونغ وأنسو فاتي إلى باقي الفريق".

وتدرب ميسي منفرداً الاثنين بعد خضوعه لفحص ​فيروس ​ والذي جاءت نتيجته سلبية وإذا ما نجح بإجتياز الفحص الثاني قد يشارك في المواجهة الودية أمام خيمناستيك تاراغونا (الدرجة الثالثة).

وستكون المواجهة الأولى لبرشلونة في الليغا في 27 أيلول ضد فياريال ضمن المرحلة الثالثة.

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