شكرا لقرائتكم مكافآت تحفيزية للاعبى المصرى لتخطى عقبة بيراميدز في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، تحفيز اللاعبين بمضاعفة مكافآت الفوز فى المباريات المقبلة بداية من لقاء بيراميدز غدا فى الجولة السادسة والعشرين للدورى باستاد برج العرب حتى يستطيع الفريق تخطى الكبوة الموجود بها حاليا باحتلاله المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة والذى يؤدى لهبوط الفريق للقسم الثانى حال استمراره فى نفس الترتيب بنهاية المسابقة وهو ما جعل مجلس الإدارة يتحرك من جانبه ويقوم بتعديل مكافآت الفوز بناء على طلب رغبة عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى بالاتفاق مع على ماهر المدير الفنى لاسيما وأن الفريق مازال لديه الأمل على تخطى المحنة فى ظل تأجيل ثلاث مباريات له أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود .

واستعان على ماهر بشريط مباراة بيراميدز أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق الأزرق قبل مواجهته الخميس المقبل، ويسعى المدير الفنى للمصرى على مذاكرة بيراميدز بشكل كامل ونقل تصوره للاعبيه فى ظل التعليمات الخاصة التى سيضعها المدرب لتلك المواجهة الحساسة والتى يأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية تعينه على انتشال الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب .

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من ناحية أخرى، يقدم على ماهر دروس خصوصية للاعبى فريقه بالاجتماع مع كل لاعب على حدى وإعادة الأخطاء التى وقع فيها بجانب وجود محلل الأداء ويقوم المدير الفنى بسرد الوقائع على السابورة لكل لاعب، ويحاول على ماهر معالجة كافة الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خاصة الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز .

كان فريق المصرى قد نجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام إنبى فى الجولة الأخيرة وسط تحسن ملحوظ فى المستوى الفنى لجميع اللاعبين.