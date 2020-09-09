شكرا لقرائتكم تنس طاولة الإسماعيلى رجال يصعد للدورى دون هزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق تنس الطاولة "رجال" بالنادى الاسماعيلى، فى الصعود لمنافسات الدورى الممتاز، بعد الحصول على المركز الأول خلال منافسات الدورة المجمعة التى اقيمت مؤخرا مع الحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم، ويضم الفريق نخبة من اللاعبين المميزين وهم محمد الجندى، محمد عادل، بلال حسن، معتز طارق، عبد الله شامل، على الصيرفى، يوسف محمد الناغية، ويقود الفريق جهاز فنى يشمل جيهان السيد( رئيس الجهاز )، محمود السيد(مدرب عام)، حازم سالم(ادارى)، محمد فوده(مدرب)، حسن غريب(مدرب)، يوسف وجدى(مدرب)، ويأتى ذلك بالتزامن مع صعود فريق السيدات إلى الدورى الممتاز أيضا، فى ظل الاهتمام من القائمين عليه.

وأقيمت منافسات البطولة بالصالة المغطاة فى المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، والتى تٌعد بمثابة بداية عودة النشاط فى ظل اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين والمشاركات الذين حضروا من مختلف محافظات الجمهورية وفقا لقرارت مجلس الوزراء وتعليمات الاتحاد المصرى والدولى لتنس الطاولة .

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سبق واشترط اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتزعاشور تسليم تقرير طبى، من اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولات الاتحاد المحلية خلال الفترة المقبلة، بأنه خالى من الكورونا وأعراضها،ذلك للاطمئنان على سلامة اللاعب وكذلك باقى اللاعبين فى نفس المنافسات .