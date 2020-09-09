شكرا لقرائتكم عمرو السولية يزور أهله فى سمنود بعد ابتعاده عن الأهلى للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل عمرو السولية نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأول، غيابه عن تدريبات الأهلى فى الفترة الحالية بداعى الإصابة واستبعاده من مواجهتى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى القادمتين فى الدورى العام، وقام بزيارة أهله وأسرته فى قرية منية سمنود مركز أجا بالدقهلية.

واستفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من الدكتور خالد محمود المدير الفنى عن حالة عمر السولية، وموعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وكذلك إمكانية لحاقه بمباراة الوداد المغربى المحدد لها يوم 25 سبتمبر الجارى بالمغرب "حتى الأن" فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما ذهبت بعض التقارير إلى أن اللاعب قد يغيب عن مواجهة بطل المغرب بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وأكد الجهاز الطبى فى الفريق للمدرب السويسرى أن عمرو السولية سيكون جاهزاً لمباراة الوداد بل سيكون جاهزا للمشاركة فى مباراة أو مباراتين بالدورى قبل خوض الصدام الأفريقى المُرتقب، وشدد طبيب الفريق على أن السولية يُعانى من شد فى العضلة الأمامية ولا يحتاج إلا لبرنامج تأهيلى يُنفّذه حالياً بشكل دقيق من أجل العودة للتدريبات الجماعية ومن بعدها المباريات.

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وأجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية، وكان الأهلى قد واصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدورى، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.

على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود، وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.