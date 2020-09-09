شكرا لقرائتكم مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا 86 الموجودة في اتحاد الكرة نسخة تقليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل، بأن النسخة الموجودة من كأس بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 بمقر الجبلاية والتى يظن البعض أنها أصلية هى نسخة تقليد من الكأس، التى يحتفظ الكاف بنسخته لها، خاصة أن مصر لم تحصل فى هذا العام على اللقب الثالث على التوالى وبالتالى ليس لها حق الاحتفاظ به.

وحصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة الخاصة بكأس أمم أفريقيا 1986 الموجودة باتحاد الكرة، حيث قام حسن عبدون رئيس الجبلاية عام 1988 بعد تسليم نسخة الكأس الشهيرة إلى الكاف قبل انطلاق البطولة فى العام نفسه، حيث تم إخطار الكاف برغبة مصر فى استنساخ الكأس ووضعها بشكل رمزى فى بالمقر الحالى بالجزيرة لتخليد اللقب، الذى يعد من أقوى البطولات التى حازت عليها مصر كونها أقيمت بمصر وبين الجماهير.

وعقب الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف على تنفيذ نسخة جديدة من الكأس توجه وفد من مسئولى الجبلاية وقتها برئاسة المدير التنفيذى لمقر الشركة المصرية المنفذة لكأس أمم أفريقيا وتم دفع ما يقرب من 800 جنيه للحصول على نسخة وهو ما تم صنعه وتسليمه فى نفس العام لرئيس اتحاد الكرة حسن عبدون.

وواصل المصدر مفاجآته أن الكأس كان معه عدد من الميداليات التى كان يرغب رئيس اتحاد الكرة وقتها فى وضعها بالمقر حتى تكون ضمن مقتنيات الجبلاية المقبلة، والتى يحقق فى ضياعها حاليا من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال المصدر إن الميداليات الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا والتى تعتبر نسخ طبق الأصل من التى حصل عليها لاعبو المنتخب الوطنى الأول وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى كانت موجودة، إلا أنها فقدت ضمن المحتويات التى تم سرقتها من الجبلاية خلال الفترة الماضية.

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وأحالت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك فى ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك فى ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة فى مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطنى الأسبق أنه فوجئ بمحطات عالمية تتحدث معه عقب إعلان اتحاد الكرة المصرى عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به.

وقال أحمد حسن فى تصريحات تليفزيونية: "لم يكن هناك أى داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروق، ولا يوجد ما يُسمى بـ النُسخة الأصلية، كلها نسخ بيعملها الاتحاد الإفريقى وسعرها 2000 يورو."

أضاف: "الأمر معروف منذ عام 2013 وعندما تحدث معى كابتن شوبير قلت له إننى ليس فى موضع اتهام ولكنى فوجئت بإثارة هذا الأمر فى ذلك التوقيت".

وختم حديثه قائلا: "فوجئت بمحطات عالمية تتحدث معى وتريد أن تعرف القصة، وكان لابد أن يتم تهدئة الأمور ولكن البيان الذى نشره اتحاد الكرة أثار الجدل والبلبلة".