شكرا لقرائتكم بعثة اليد تصل الغردقة وسط استقبال حافل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد منذ قليل إلي الغردقة لخوض ثالث المعسكرات استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

وحظى المنتخب باستقبال حافل ، ونقل اتحاد اليد برئاسة هشام نصر معسكر المنتخب من الإسماعيلية إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة بعد نجاح المعسكر الأول بمدينة البحر الأحمر.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.

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وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.