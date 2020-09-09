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ليفربول يوجه طلباً لـ جماهيره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

وجه نادي ​ليفربول​ بطل الدوري الإنكليزي بالاتفاق مع مجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد، طلباً الى ​جماهيره​ بعدم التجمع بالقرب من ملعب "أنفيلد" عند انطلاق الموسم الجديد.

 

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ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد".

وتحدث مدير الصحة العامة في ليفربول، مات أشتون، عن خطورة الوضع في المدينة بسبب فيروس ​​ لشبكة "ليفربول إيكو":" يرجى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ودعم النادي من خلال طرق آمنة، إما في المنزل أو في الأماكن التي لا توجد بها مخاطر الإصابة بالفيروس".

ووجه بطل البريميرليغ رسالة لجماهيره:" يود النادي أن يتقدم بالشكر للجماهير لدعمهم بأمان في هذا الوقت".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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