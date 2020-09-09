ليفربول يوجه طلباً لـ جماهيره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

وجه نادي ​ليفربول​ بطل الدوري الإنكليزي بالاتفاق مع مجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد، طلباً الى ​جماهيره​ بعدم التجمع بالقرب من ملعب "أنفيلد" عند انطلاق الموسم الجديد.

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ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد".

وتحدث مدير الصحة العامة في ليفربول، مات أشتون، عن خطورة الوضع في المدينة بسبب فيروس ​كورونا​ لشبكة "ليفربول إيكو":" يرجى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ودعم النادي من خلال طرق آمنة، إما في المنزل أو في الأماكن التي لا توجد بها مخاطر الإصابة بالفيروس".

ووجه بطل البريميرليغ رسالة لجماهيره:" يود النادي أن يتقدم بالشكر للجماهير لدعمهم بأمان في هذا الوقت".