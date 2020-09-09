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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يوجه طلباً لـ جماهيره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
وجه نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي بالاتفاق مع مجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد، طلباً الى جماهيره بعدم التجمع بالقرب من ملعب "أنفيلد" عند انطلاق الموسم الجديد.
ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد".
وتحدث مدير الصحة العامة في ليفربول، مات أشتون، عن خطورة الوضع في المدينة بسبب فيروس كورونا لشبكة "ليفربول إيكو":" يرجى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ودعم النادي من خلال طرق آمنة، إما في المنزل أو في الأماكن التي لا توجد بها مخاطر الإصابة بالفيروس".
ووجه بطل البريميرليغ رسالة لجماهيره:" يود النادي أن يتقدم بالشكر للجماهير لدعمهم بأمان في هذا الوقت".
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