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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد قرعة دوري المجموعات في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 وحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي.
ونجح بايرن ميونيخ الالماني في التتويج بلقب دوري الابطال الموسم الماضي بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.
وأفاد البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الحفل والقرعة ستكونان يوم 1 تشرين الاول المقبل.
بينما ستكون قرعة بطولة الدوري الأوروبي يوم 2 تشرين الاول.
الجدير بالذكر أن إشبيلية هو من توج ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، بينما توج مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب أوروبي عن موسم 2018/2019.
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