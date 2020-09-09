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الكشف عن موعد قرعة دوري المجموعات في دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات في موسم 2020/2021 وحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي.

 

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ونجح بايرن ميونيخ الالماني في التتويج بلقب ​دوري الابطال​ الموسم الماضي بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.

وأفاد البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الحفل والقرعة ستكونان يوم 1 تشرين الاول المقبل.

بينما ستكون قرعة بطولة الدوري الأوروبي يوم 2 تشرين الاول.

الجدير بالذكر أن إشبيلية هو من توج ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، بينما توج مدافع ، فيرجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب أوروبي عن موسم 2018/2019.

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