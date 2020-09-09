دي بروين: مانشستر سيتي ارتكب الكثير من الأخطاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

كشف اللاعب كيفين ​دي بروين​ أن فريق ​مانشستر سيتي​ ارتكب الكثير من "الأخطاء" في موسم 2019-2020، حيث لم يتمكن البلوز من مواجهة تحديات ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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وقال دي بروين: "قبل بضع سنوات كان ليفربول متأخراً عن الكثير من النقاط ثم اقترب. يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة ولا أعتقد أنه يمكنك بناء أي موسم على أساس فارق النقاط".

وأضاف: "في كثير من الأوقات هذا العام لعبنا بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكننا لم نستغل أخطائهم وارتكبنا بعض الأخطاء كثيرًا والفرق الأخرى حصلت على أهداف ونقاط".

وتابع: "هذا هو الفرق. لا أعتقد أن الكثير قد تغير عن السنوات السابقة، ولكن إذا ارتكبت الكثير من الأخطاء، فستخسر الكثير من النقاط".