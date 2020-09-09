سان جيرمان ينتقد طريقة الإعلان عن إصابة مبابي بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
وجه مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو ناسيمينتو، انتقادات لاتحاد كرة القدم الفرنسي بشأن الطريقة التي أبلغ بها النادي، بإصابة النجم كيليان مبابي، بعدوى فيروس كورونا المستجد. كانت تقارير إعلامية كشفت أمس الأول الإثنين، أن المهاجم الفرنسي مبابي غادر معسكر المنتخب، بعد أن كشفت الفحوص إصابته بعدوى كورونا. وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً بعدها بقليل، لكن ليوناردو يزعم أن النادي لم يتلق أي اتصالات. وقال ليوناردو في تصريحات لقناة آر.إم.سي التليفزيونية الفرنسية: "أمر غير مقبول أن نعرف من الصحافة أن واحداً من لاعبينا جاءت فحوصه بنتائج إيجابية، وأظهرت إصابته بعدوى كورونا". وأضاف: "نشروا بياناً، وأرسلوا اللاعب إلى منزله، ولكن ماذا عنا نحن؟، لم يتحدث إلينا أحد من الاتحاد". وتابع: "الكل يتحدث بشأن سوء إدارة سان جيرمان، وكيف أننا لا نفهم شيئاً؟، وكيف أن باريس سان جيرمان مثل الشاب السيئ؟، ولكن لا يزال سان جيرمان هو الذي يتعين عليه حل المشكلات، رغم عدم معرفته بها".
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