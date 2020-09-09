شكرا لقرائتكم الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم هداف الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 2 مليون دولار لضم الكونغولي مالانجو هداف الرجاء المغربي الحالي ومازيمبي السابق لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، بعد أن نال اللاعب اعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني فور عرضه عليهم خاصة أنه كان علي رادار الأهلي حتى من قبل انتقاله للرجاء المغربي في الموسم الماضي.

ولازالت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وفشلت محاولات الأهلي لضم مواطنه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وكذلك سيرينو جناح صن داونز الجنوب أفريقي لرفض أنديتهما بيعهما للأهلي، ليدخل لاعبين أخرين دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم خط الهجوم علي رأسهم الكونغولي مالانجو.