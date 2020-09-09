شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقترب من ضم ريكو لاعب المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو الإتحاد السكندرى من الحصول على توقيع صلاح ريكو صانع ألعاب مصر المقاصة نهاية الموسم الحالى لتعويض رحيل أحمد رفعت المعار من الزمالك والذى تاكد عودته لناديه السابق بنهاية الموسم ، ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر لتدعيم مركز صانع الألعاب بلاعب خبرة بإمكانيات ريكو خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدا منذ أن كان مديرا فنيا لمصر المقاصة فى الموسم الماضى خاصة بعد تألق اللاعب بشكل كبير عقب استئناف النشاط الرياضى بعد انحصار وباء كورونا ومساهمته فى تحقيق الفريق الفيومى لعدة انتصارات متتالية ادت بعودة الفريق لمنتصف الجدول وأصبح لا يفصله عن الإتحاد السكندرى صاحب المركز الخامس سوى خمس نقاط فقط يسهل تعويضهم فى المباريات المقبلة خاصة وأن المقاصة مستواه ثابت ولم يخسر سوى مباراة وحيدة مع إيهاب جلال أمام الزمالك .

من ناحية اخرى قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالتنسيق مع طلعت يوسف رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصم ما يعادل 3% من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن نتائج وأداء الفريق.

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جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى مصر المقاصة والأداء غير الجيد في بعض المباريات وخاصة مباراة اليوم، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كل عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

ومجلس إدارة النادى بالتنسيق مع الكابتن طلعت يوسف بصدد اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق آمال وطموحات جماهيره ومجلس إدارته وإدارته الفنية .