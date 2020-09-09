شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يكشف ثغرات المصرى للعبى بيراميدز بمحاضرة فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، عقب التدريب الختامى الذى سيخوضه الفريق اليوم، الأربعاء، فى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الثالثة والنصف عصر غد الخميس، باستاد برج العرب، فى إطار مواجهات الجولة 26 من الدورى الممتاز، حيث رغب الخواجة الكرواتى فى كشف بعض نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البورسعيدى، والعمل على كيفية غلق المساحات أمام مفاتيح اللعب، وأستغلال الثغرات من أجل أجل تحقيق الفوز وأقتناص الثلاث نقاط، وتعويض الخسارة من الزمالك ثم الجونة على التوالى.

وحذر أنتى تشاتشيتش لاعبيه من أنتفاضة المصرى البورسعيدى، خاصة بعدما تولى على ماهر القيادة الفنية خلفًا لطارق العشرى، مشيرًا إلى إن تغير الجهاز الفنى سيدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والسعى لإثبات إمكانياتهم لحجز مقعد أساسى فى تشكيلة المدرب الجديد.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر في 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والإسماعيلى.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد بعد شفاءه من إصابة العضلة الخلفية، كما يستمر أحمد الشناوى حارس المرمى فى الغياب بسبب الإصابة.