شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يقرر حضور 20 فرد فقط نهائي الدورى بين الأهلى والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة ، مع لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة أحمد كامل ، على السماح بحضور 20 فردا ، في مباراة الغد الخميس ، بين ناديى الأهلى و الاتحاد السكندرى في الجولة الرابعة من جولات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر رجال ، والتي تقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر في الثامنة و النصف من مساء الغد ، على أن يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين ، و الإدارة الرياضية ، والنشاط الرياضى فقط كلا بصفته ، نظرا للاحداث التي تشهدها المباريات بعبد المباريات في ظل تسلل بعض الجماهير لصالة المباريات ، رغم أن المنافسات تقام بدون حضور جماهيرى ، وقد ارسل اتحاد اللعبة فاكسا رسميا إلى الناديين يخطرهم بقرار الـ 20 فردا فقط ، وفقا لنتيجة الاجتماع الذى عقده رئيس اتحاد السلة مع مدير امن الجيزة ، نظرا للأحداث التي تشهدها المباريات من بعض الجماهير التي تحضر اللقاء .

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جاء تغلب فريق الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة ٧١/٦٨ فى ثانى مواجهات الدور النهائى من دورى سوبر السلة ليصعب موقف الفريق الأحمر فى الدور النهائى من البطولة، خاصة أنها تقام بنظام best of 5، وفاز الاتحاد حتى الآن على الأهلى فى المباريات 2/1 ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا بالجولة الرابعة من الدور النهائى، وحال فوز الاتحاد السكندرى يكون زعيم الثغر هو بطل الدورى، وضاعت البطولة عن الفريق الأحمر.

ولكن مازالت الفرصة قائمة أمام فريق كرة سلة الأهلى للتتويج بلقب بطولة الدورى السوبر، بالفوز فى مباراتى الخميس، وبالتالى يكون الفريق متساوياً مع الاتحاد السكندرى فى مرات الفوز، وتصبح مباراة السبت هى الفاصلة لحسم البطل، وإذا تغلب الأهلى فى مباراة السبت يتوج بالبطولة، ويطيح بالاتحاد السكندرى.