شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يطمئن على محمود متولي بعد جراحة الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي اتصالاً خلال الساعات الماضية بمدافع الفريق محمود متولي مدافع الفريق للإطمئنان عليه ومعرفة حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي مؤخراً بالقاهرة ، وإطمأن طبيب الاهلي على حالة اللاعب المعنوية والصحية بعد جراحة الرباط الصليبي ، وناقش الدكتور خالد محمود مع الللاعب موعد وخطة العودة للملاعب والبرامج التدريبية التى سيوديها خلال الأشهر الماضية حتى يعود للتدريبات الجماعية وهو ما يستغرق فترة لن تقل عن تسع أشهر.

من ناحية أخرى ، يُناقش مسئولو الأهلي ممثلين في محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح ،رفع اسم محمود متولي من قائمة الفريق في الموسم الجديد، ببسبب جراحة في الرباط الصليبي ، ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم وكذلك معظم مباريات الموسم المقبل، ولا يستطيع متولي العودة قبل الموعد المُحدد خاصة وأن بروتوكول علاج الرباط الصليبي أصبح قانوناً جديداً في لعبة كرة القدمن بعد أن أثبتت التجربة أن العودة قبل 9 أشهر ترفع من احتمالية عودة الإصابة في نفس المكان