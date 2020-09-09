شكرا لقرائتكم أوزيل يسخر من توتنهام بشأن البطولات ويختار بويول الأفضل بالتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر النجم الألمانى مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الانجليزى، من نادى توتنهام هوتسبير بتغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عندما قام بالرد على عدد من الأسئلة من متابعيه، فى مبادرة طرحها اللاعب الألمانى عبر تطبيق "ASK" بغرض التواصل مع جمهوره عن طريق قراءة أسئلتهم والإجابة عليها، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز 2020-2021.

تلقى مسعود أوزيل سؤال من أحد متابعيه عن رد فعله إذا تم تخييره بين اللعب لنادى توتنهام هوتسبير الانجليزى أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، وأعاد لاعب الوسط الألمانى نشر السؤال مع الإجابة عليه بأنه إذا أراد أن يلعب لفريق لن يحقق أى لقب فإنه سينتقل لتوتنهام، ليهين الديوك بوصفهم بالنادى الذى لن يحقق أى بطولات.

وكان مسعود أوزيل يتدرب تحت قيادة البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الحالى، عندما كان يلعب الألمانى بصفوف ريال مدريد الإسبانى عام 2014، قبل أن ينتقل لصفوف أرسنال الانجليزى، ولم تكن علاقة أوزيل جيدة بالمدرب البرتغالى خلال الفترة التى أمضاها بصفوف الفريق الملكى.

وعن النجم الإسبانى سيرجيو رواموس مدافع ريال مدريد، اكد أوزيل أنه مدافع أسطورى، وصديق جيد للغاية، وأنه على علاقة طيبة به منذ أن كان يزامله فى صفوف ريال مدريد.

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وبسؤاله عن أفضل مدافع فى تاريخ كرة القدم من وجهة نظره، قال أوزيل أن كارليس بويول أسطورة برشلونة الإسبانى هو أفضل مدافع فى تاريخ الساحرة المستديرة من وجهة نظره.

ووصف مسعود أوزيل مدربه السابق أرسين فينجر بثلاثة كلمات هم "إنسان محترم، أسطورى، لا يمكن قهره".