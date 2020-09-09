شكرا لقرائتكم حارس بيراميدز فى رسالة غامضة: لا تندم على وقت ضاع فى تجربة تعلمت منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد دعدور حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى رسالة غامض عبر صفحته على انستجرام: "لا تندم على وقت ضاع من عمرك فى تجربة تعلمت منها درسًا مفيدًا، فهذا أفضل من أن تندم على أن يمضى عمرك كله دون أن تتعلم أى شيء"، ولم يكشف حارس بيراميدز الثالث عن الغرض من تلك الرسالة، لاسيما وأن الفريق من المنتظر أن يواجه المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الثالثة والنصف عصر غد الخميس، باستاد برج العرب، فى إطار مواجهات الجولة 26 من الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق السماوى تدريبه الأخير قبل لقاء المصرى مساء اليوم، والذى سيرسم بناءً عليه المدير الفنى خطة اللعب وتحديد العناصر التى ستشارك بصفة أساسية، لاسيما أن قائمة بيراميدز تشهد عودة عبد الله السعيد قائد وسط الملعب، بعد شفائه من الإصابة العضلية التى تعرض لها منذ مواجهة سموحة، وغاب على إثرها عن عدة مواجهات أخرهم مباراة الزمالك ثم الجونة، ومازال أحمد الشناوى حارس المرمى غائبًا بسبب الإصابة.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

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خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر في 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والإسماعيلى.