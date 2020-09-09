شكرا لقرائتكم أيمن المزين: لم أعود لتدريب طنطا من أجل القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا أنه لم يعود لقيادة الفريق من أجل قيادة فى القسم الثانى حال هبوطه، وقال المزين فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" لم أعود لقيادة طنطا كما أشاع البعض من أجل قيادة الفريق فى القسم الثانى حال هبوطه ، حتى الان لم أفقد الامل فى بقاء طنطا فى الدوري الممتاز ، أعلم أن الفرصة صعبة ولكنها ليست مستحيلة ، تركت الفريق وكان لديه 16 نقطة وتعاقب على تدريبه مدربان وحصد نقطة واحدة والاهم لعب مباريات كثيرة أسهل من المباريات المقبلة كان بالامكان الاستفادة بيها بصورة أفضل مما حدث ولكنها مشيئة الله".

وتابع أيمن المزين :"لم أوقع عقد مع طنطا ، العقود والشروط الجزائية ليست هى من تحسم مسألة استمرارى مع الفرق التى أدربها ، وخاصة طنطا أشعر بالتزام أدبى وليس مهنى فقط تجاه الفريق سواء لعلاقتى مع الجماهير أو اللاعبين أو مجلس الادارة ، وشعرت طوال فترة إستقالتى أن هناك تراجع كبير فى أداء اللاعبين".

وفى وقت سابق ، أعرب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، عن استيائه من تصرف أحمد سامى المدير الفنى، الذى أعتذر عن تدريب الفريق الكروى الأول بعد أيام من توليه زمام القيادة، من أجل تولى قيادة فريق سموحة، مشيرًا إلى إنه أعاد الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين لقيادة الفريق بجهازه المعاون مع تغير عنصر وحيد.

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من جانبه أكد أيمن المزين، المدير الفني لنادي طنطا، أنه عاد لتدريب الفريق، موضحا أن مباراة مصر للمقاصة ستكون عنق الزجاجة للفريق في مشوار الدورى، قائلاً: "المباراة القادمة عنق زجاجة للفريق بمشوار الدوري، حيث محمد صلاح وأحمد سامي عن فريق طنطا غير منطقي".

وأكمل: "أحمد سامي كان يعرف فريق طنطا جيدا، محدش قاله انه سيدرب ريال مدريد ولقى بسرس الليان"، وتابع: "لم يكن متوقعا عودتي لنادي طنطا، لكن لم أستطع التأخر عن النادي بعد أول مكالمة بيني وبين رئيس النادي".

وواصل: "الجماهير طلبت عودتي لمعرفتي بجميع اللاعبين، مسئوليتي تجاه النادي تجبرني على العودة.. المباريات المقبلة لطنطا ستكون في غاية الصعوبة، وبكيت بعد مباراة الانتاج الحربي".

وختم: "كان هناك تحفظات كبيرة قبل رحيلي ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معي للاطمئنان علي".