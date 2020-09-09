شكرا لقرائتكم جلسة بين مسئولى الأهلي وجيرالدو لمناقشة عروض الرحيل في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادي الاهلي جلسة خاصة مع الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق من أجل الاستفسار عن العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل إختيار الأفضل منها للاعب والنادي بعدما تم الإتفاق على رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده في الفترة الماضية حيث حجز الجناح الأنجولي لنفسه مكاناً أساسياً في قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعدما حصل على العديد من الفرص لكنه لم يستغلها فأصبح الرحيل هو الحل الوحيد ، لذا سيعقد معه مسئولو النادي جلسة هامة في غضون الأيام المقبلة لأختيار أفضل العروض خاصة وأن من بينها عروضاً من الخليج وأوربا وأخرى من البرازيل التى سبق ولعب فيها قبل إنتقاله لنادي أول أغسطس الأنجولي والذى رحل منه للأهلي.

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من ناحية أخرى ، يرى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق، أن مستوى جيرالدو دا كوستا، فى تحسن مستمر بعد حصوله على الفرصة للمشاركة مع الفريق بشكل أكبر فى الفترة الأخيرة، وقال فلافيو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "السادسة" عبر قناة الأهلى: بعد عودة الدورى جيرالدو يحصل على فرص أكبر للمشاركة من قبل، وأدائه يتحسن مع مرور الوقت، فى أنجولا كان لديه مساحة أكبر للعب فى بريميرو دي أوجستو، ولكن فى مصر الوضع مختلف، وأنصحه بالاستمرار على ما هو عليه لأنه لاعب لديه مهارات كبيرة والأمور ستظهر بعد ذلك بشكل طبيعى.

وأضاف: المباريات صعبة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا خاصة مع الوداد، وأرى أن الأهلى لديه مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على التأهل إلى النهائى، الذى لن يكون سهلاً سواء أمام الرجاء أو الزمالك، وأرى أن المباريات التى لعبها الأهلى وسيلعبها حتى نصف النهائى ستؤهله بشكل جيد لأفريقيا، وأتمنى له الفوز باللقب.