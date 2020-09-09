«كاف» يقرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال مسئول باتحاد الكرة المصري إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيعلن غداً، الخميس، تأجيل مباراتيّ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول باتحاد الكرة قوله إن "الكاف" سيصدر غداً الخميس قراره بتأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء.
وأضاف المصدر أن مباراتي الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال ستقام يوميّ 16 و17 أكتوبر المقبلين، فيما تقام العودة يومي 23 أو 24 من نفس الشهر.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الإفريقي اتفق على إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 6 أو 7 نوفمبر المقبلين، وسيعلن عن قراره الرسمي غداً الخميس.
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