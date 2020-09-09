دوري الامم الاوروبية: ساوثغيت يشكك بصوابية إقامة المباريات في هذا التوقيت

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كوبنهاغن: اعتبر مدرب المنتخب الانكليزي غاريث ساوثغيت أنه ما كان يجب على الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) إقامة مباريات في دوري الامم الاوروبية، خلال فترة استعدادات الاندية للموسم الجديد وقبل ايام قليلة من انطلاق بعض الدوريات الكبرى.

وجاء حديث ساوثغيت عقب تعادل منتخب الاسود الثلاثة سلبا مع مضيفته الدنمارك الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمستوى الاول.

وتعرّضت كتيبة ساوثغيت لنكسة بعد أن اضطر لاستبعاد لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي لفيروس كورونا المستجد حيث لم يسافرا من ايسلندا إلى الدنمارك، بعد أن ذكرت تقارير صحافية ايسلندية أن الثنائي التقى بفتاتين محليتين خلال فترة وجودهما في ايسلندا، حيث خاض كل من فودن (20 عاما) وغرينوود (18 عاما) مباراته الدولية الأولى (فازت انكلترا 1-صفر السبت).

ومع غياب اللاعبَين، تقلّصت الخيارات امام ساوثغيت الذي لجأ الى خطة 3-4-3 التي لم تسفر عن فعالية لثلاثي خط المقدمة رحيم سترلينغ، هاري كاين وجايدون سانشو.

الا ان ساوثغيت (50 عاما) اعتبر أن النقص في اللياقة البدنية لعدم خوض اللاعبين مباريات مع انديتهم بسبب انطلاق الدوري نهاية الاسبوع الحالي، كان سببا في الفوارق الواضحة بين أداء انكلترا الهجومي والفعال خلال تصفيات كأس أوروبا 2020 قبل فترة فيروس كورونا المستجد والعقم التهديفي الآن.

وقال "حال اللاعبين البدنية كانت عاملا مهما. ما كان يجب أن نلعب. الامر لا يناسب الاندية ولا حتى المنافسات الدولية".

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وتابع "أنا راض عمّا قدمه اللاعبون المتواجدون هنا. حصدنا اربع نقاط، الجميع كان يتمنى ان تكون ست نقاط، ولكن مصيرنا في يدنا في المباريات في ويمبلي" في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وتصدرت بلجيكا مجموعتها بست نقاط من مباراتين بعد فوزها 5-1 على ايسلندا بعد اول على الدنمارك السبت، فيما تحتل انكلترا المركز الثاني برصيد اربع نقاط امام الدنمارك بنقطة واحدة فيما بقيت ايسلندا خالية الوفاض.

وفي سياق آخر، اعتبر ساوثغيت ان على فودن وغرينوود، اللذين برزا بشكل لافت مع فريقيهما في الموسم الفائت، ان يعملا جاهدا لاستعادة ثقته قبل ان يستدعيهما الى المنتخب الوطني مجددا.

وقال في هذا الصدد "يعرفان ان ما حصل غير مقبول، عليهما ان يفهما ما يتوقعه الناس منهما عندما يلعبان لانكلترا".

وأردف "علينا ان نبني الثقة ولكن علينا مساعدة للاعبين الشباب للوقوف على أقدامهم مرة أخرى".