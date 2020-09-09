بطولة العراق: تحديد يوم 25 تشرين الاول/اكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد

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بغداد: حدّدت الهيئة الموقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم الاربعاء يوم 25 تشرين الاول/اكتوبر المقبل موعدا جديدا لانطلاق الدوري المحلي، متراجعة عن الموعد السابق الذي كان مقررا في 20 سبتمبر الجاري.
وذكرت الهيئة في بيان "سيكون موعد انطلاق بطولة العراق للموسم 2020-2021 في الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر المقبل وبمشاركة 20 فريقا".
وأفاد البيان "تقام المسابقة وفق نظام المرحلتين (اي ان الفرق المشاركة تلتقي مع بعضها مرتين ذهابا وايابا) وتجري قرعة الموسم الجديد في 29 من الشهر الجاري".
وأعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال الاثنين عن موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على عودة الانشطة الرياضية في البلاد اعتبارا من 12 سبتمبر الحالي، بعد توقف دام اكثر من خمسة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتوقفت جميع الانشطة الرياضية في العراق منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد-119" الذي تسبب في إلغاء مسابقة دوري كرة القدم لموسم 2019-2020.
وأوضح مدير المكتب الاعلامي للهيئة الموقتة يوسف فعل ان "الموعد الجديد سيتيح للأندية فرصة استكمال استعداداتها وإجراءاتها الصحية بشأن الوقاية من فيروس كورونا".
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