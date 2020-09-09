الخليج 365 يُحاور مدرب أنجولا السابق عن قوة الزمالك.. والصفقة المنتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مدرب لديه مسيرة في الكرة الأفريقية وتحديدًا بأنجولا فالبداية كانت بالعمل مع فريق بترو أتلتيكو ثم الانتقال لقيادة المنتخب الأنجولي قبل العودة لبترو من جديد، الحديث هنا عن المدرب البرازيلي الإسباني بيتو بيانكي.

بيانكي كان لديه العديد من التجارب بخلاف عمله في القارة السمراء من خلال قيادة فريق شباب الأردن قبل أن يستقر به المطاف في الفترة الأخيرة بالعمل كمدرب في فريق كاظمة الكويتي.

"الخليج 365" تواصل مع المدرب صاحب الـ53 عامًا للحديث معه عن تجربته مع بترو أتليتكو وآري بابل المرشح للانتقال لصفوف الزمالك ومنافسات دوري الأبطال والتي يتواجد بها الأهلي والزمالك.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف كان الوضع في أنجولا خلال الفترة الماضية؟

حتى الآن الوضع في العالم ليس جيدًا بسبب مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهذا بالطبع يؤثر بشكل كبير على الكرة في مختلف أنحاء العالم، الآن دعونا نرى كيف ستعيد الأندية تنظيمها الاقتصادية قبل بداية الموسم الجديد.

- من وجهة نظرك ما هو الدوري الأقوى في أفريقيا؟

أعتقد أن الأقوى حاليًا هو الدوري المصري والمغربي.

- وكيف ترى الدوري المصري؟

عندما بدأت العمل في أنجولا من خلال قيادة المنتخب وفريق بترو أتليتكو بدأت أتابع الدوري المصري عن كثب خاصة الأهلي والزمالك.

- برأيك من هو الأقوى في المنافسة بين الأهلي والزمالك؟

أعتقد أن الأهلي والزمالك هما الأقوى محليًا دون منافس بجانب دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد بلوغهم دور نصف النهائي.

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- كيف كانت مواجهتك أمام الزمالك بالموسم الماضي؟

في الموسم الماضي بترو أتلتيكو تسبب في العديد من الصعوبات لدى الزمالك في مسابقة الكونفدرالية، في مصر تعادلوا معنا في اللحظات الأخيرة، أمام الزمالك قدمنا مباراة رائعة على الرغم من فارق الإمكانيات والميزانية المخصصة لكل فريق.

- وما هو رأيك في فريق الزمالك؟

بالنسبة لي الزمالك لا يوجد به لاعب يصنع الفارق في الملعب، أرى أن قوة الزمالك هو لديه مجموعة متجانسة للغاية من اللاعبين الجيدين أصحاب المستوى الكبير.

- كيف ترى آري بابل باعتباره صفقة الزمالك المنتظرة؟

آري بابل لاعب جيد جدًا، هو لديه مزايا مختلفة عن أي لاعب آخر، أعتقد أن تعاقد الزمالك معه سيكون مفيدًا لهم لأنه لديه من المهارة التي ستضيف للزمالك.

- ما هو الفارق بين الكرة المصرية والأنجولية؟

أعتقد أن الاختلاف ليس كبيرًا سواء الفنية أو المهارية، لكن الأسلوب التكتيكي لدى اللاعب المصري أكثر تطورًا أعتقد أن هذه النقطة هيّ الفارق الوحيد.

- توقعاتك لبطل دوري الأبطال هذه النسخة؟

من الصعب جدًا التكهن بالفريق الفائز، عندما يصل أي فريق إلى نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا أو النهائي فهذا لأن هذا الفريق يتمتع بالعديد من المزايا، ويمكن أن يكون لأي فريق من الرباعي الحالي التتويج باللقب الأفريقي.