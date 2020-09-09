النائب العام يأمر بإحالة واقعة "اختفاء الكؤوس" للأموال العامة العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بإحالة واقعة اختفاء كؤوس ومقتنيات من اتحاد الكرة المصري إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وحسب بيان مقتضب نشرته النيابة العامة المصرية عبر صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن النائب العام أحال الواقعة إلى الأموال العامة العليا للتحقيق فيها قضائيًا.
وقالت النيابة العامة في بيانها:
"أمر السيد المستشار "النائب العام" بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.
حيث كانت "وزارة الشباب والرياضة" -بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد- قد خاطبت "النيابة العامة" بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق في الواقعة".
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