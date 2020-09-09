تقارير: مانشستر يونايتد يبحث دخول 12 ألف مشجع أمام بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يأمل في الحصول على الضوء الأخضر من السلطات المعنية للسماح بالتواجد الجماهيري في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة بريميرليج في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، بينما تأجلت مباراتي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالجولة الأولى ضد كل من أستون فيلا وبيرنلي -على الترتيب- بسبب مشاركتهما الأوروبية.

وسيخوض يونايتد أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس في التاسع عشر من سبتمبر الجاري على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وبحسب ما ذكرته "ميرور" فإن يونايتد يأمل في السماح لـ12 ألف مشجع للتواجد في ملعب أولد ترافورد في مباراته أمام كريستال بالاس.

وأضافت "ميرور" أنه من المقرر أن يعقد رؤساء الأندية اجتماعًا مع السلطات المعنية غدًا الخميس لتحديد ما إذا كان بإمكانهم استقبال الجماهير في جولة تجريبية.

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من جانبها، قالت "ذا أثليتك" إن هدف يونايتد هو زيادة السعة في المباريات التالية بشرط أن تحقق الجولة التجريبية نجاحًا دون تشكيل خطورة على صحة وسلامة الأفراد.

وفي بيان صادر عن يونايتد نقلته "ميرور" جاء فيه: "نحن نعمل مع مسئولي الدوري الإنجليزي الممتاز والسلطات المحلية على التخطيط لعودة آمنة للمشجعين إلى المباريات في أولد ترافورد".

وأضاف: "نستعد لكافة الاحتمالات ونراجع الخيارات لإجراء الاختبار الأول، وسوف نؤكد ذلك بمجرد الحصول على الموافقات المحلية والوطنية".

تأتي محاولات يونايتد بعد المقترح الذي قدمه أرسنال في وقت سابق، بشأن السماح بالحضور الجماهيري "بأعداد محددة" على ملعب الإمارات في مباراته أمام شيفيلد بالجولة الرابعة من منافسات بريميرليج.

جدير بالذكر أن جائحة كورونا كانت وراء منع الحضور الجماهيري في المباريات، مما أثر سلبًا على الأندية من الناحية الاقتصادية.