رئيس المقاصة: عروض محمد إبراهيم؟ لن أقف أمام مصلحة أي لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، إنه يتوقع انضمام محمد إبراهيم إلى صفوف منتخب مصر الأول بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مؤخرًا، كما أثنى على مجهود إيهاب جلال مع الفريق الفيومي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال عبدالسلام: "قدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة إيهاب جلال".

وأضاف: "أحمد حسام (ميدو) بذل مع الفريق جهد كبير في بداية الموسم لكن كان هناك سوء توفيق غير طبيعي لازم الفريق الفيومي".

وتابع: "بعد رحيل ميدو، تعاقدنا مع مانويل أمونيكي ولم تظهر النتائج بالشكل الجيد أيضًا، علمت برحيل إيهاب جلال وتواصلت معه وطلبت عودته للمقاصة ولم يتأخر".

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وواصل: "إيهاب جلال مدرب كبير، خاطر باسمه وتاريخه ووافق على تسلم النادي وهو في المركز السابع عشر بجدول دوري we المصري".

وأردف عبدالسلام: "جلال (بيعمل من الفسيخ شربات)، لديه أسلوب مميز في التعامل مع اللاعبين خاصة من الناحية النفسية، يستطيع بث روح المنافسة في نفوس اللاعبين".

وعن العروض المقدمة لمحمد إبراهيم من الأهلي وبيراميدز، قال رئيس المقاصة: "لن أقف أمام مصلحة أي لاعب، ولكن لم يصلني أية عروض رسمية من أي نادٍ حتى الآن".

وأتم: "لن يتم مناقشة أي عروض قبل نهاية الموسم، ما يهمني ألا يفقد اللاعب تركيزه، أتوقع عودته للمنتخب خلال الفترة المقبلة لذلك أتمنى أن يحافظ على تركيزه حتى يخدم نفسه، النادي والمنتخب".